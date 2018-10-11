Британский журналист прокомментировал инциденты с Кокориным и Мамаевым

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Британский журналист Джон Брэдли прокомментировал инциденты с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Британский журналист прокомментировал инциденты с Кокориным и Мамаевым
  • РИА Новости

«Если они смогут показать и доказать, что хотят измениться в лучшую сторону и изменить ситуацию, то тогда достаточно двух-трёх лет. Если же им всё равно и они не будут показываться и давать свои комментарии, то, конечно, нужно дисквалифицировать их на всю жизнь. Если им действительно необходимо — дайте им шанс, если нет — выгоняйте из футбола», — приводит слова Брэдли «Чемпионат».

Мамаев и Кокорин обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев доставлены в Тверской суд.

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