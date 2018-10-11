В РФС сообщили, что «Зенит» не обращался по поводу контракта с Кокориным
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«Нет, не подавал», — приводит слова председателя «Спорт-Экспресс».
Он также добавил, что дата рассмотрения «Краснодара» по аналогичному вопросу с полузащитником Павлом Мамаевым пока не определена.
На данный момент Кокорин находится в следственном изоляторе. Он, как и его друг, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, обвиняется в избиении двух человек.
Ранее Кокорин заявил, что его оскорблял следователь при допросе.