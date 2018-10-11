Женская сборная России по волейболу проиграла Китаю и завершила выступления на ЧМ

Женская сборная России по волейболу завершила выступления на чемпионате мира, который проходит в Японии.

В заключительном матче второго группового этапа российские волейболистки уступили сборной Китая со счётом 1-3 (22:25, 25:21, 23:25, 15:25).

Для попадания в «Финал шести» России необходимо было побеждать Китай. Потерпев три поражения на ЧМ, россиянки заняли четвёртое место в группе F и прекратили выступления.

Ранее женская сборная Италии одержала победу над национальной командой США в матче второго группового этапа чемпионата мира в Японии.