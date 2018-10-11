Адвокат: действия Кокорина не подпадают под статью «Хулиганство»

Адвокат нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов считает, что действия футболиста против чиновника Минпромторга Дениса Пака не должны проходить под статьёй «Хулиганство».

Адвокат заявил, что действия Кокорина могут быть квалифицированы только в соответствии со статьёй УК РФ «Побои».

Он признал, что между футболистом и чиновником произошёл конфликт, во время которого Пак неоднократно нецензурно оскорбил Кокорина, а тот, в свою очередь, нанёс один удар по нему.

Попов добавил, что форвард «Зенита» больше не участвовал в инцидентах, произошедших 8 октября.

Адвокат также опроверг обвинения в преступном сговоре Кокорина с другими участниками конфликта. По мнению Попова, видеозапись подтверждает, что инцидент произошёл внезапно.

Ранее на странице в Instagran нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина, находящегося в следственном изоляторе, был опубликован пост с извинениями главе департамента Министерства промышленности и торговли Денису Паку.