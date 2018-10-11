В Белоруссии будут наказывать фанатов за антироссийские кричалки на стадионах

В Белоруссии приняли решение применять меры наказания к болельщикам, которые скандируют антироссийские кричалки на стадионах.

Такое решение было принято после матча Лиги наций со сборной Сан-Марино, во время которого белорусские болельщики кричали русофобские лозунги и прыгали на трибунах.

«Повторение акций, попирающих национальное достоинство, недопустимо. К тому же они вносят серьёзный раскол в фанатскую среду. Ведь в большинстве своём белорусские болельщики не одобрили «майдановской» речёвки, считают, что фан-сектор сборной дискредитирует белорусов перед дружественными фанатами из России», — приводит слова представителя ГУБОПиК Белоруссии «Советская Белоруссия».

В правоохранительных органах отметили, что необходимо контролировать фанатов, среди которых очень много детей подросткового возраста. Источник также добавил, что в случае повторения белорусским болельщикам могут запретить въезд на территорию России.

«Все прекрасно понимают, что «подстава» провокаторов вполне может создать проблемы для белорусских болельщиков на выездах в Россию. Тем более в их адрес уже неоднократно звучали угрозы, в том числе из Санкт-Петербурга. В этой среде «за базар» принято отвечать», — заявил представитель ГУБОПиК.

Ранее фанаты минского футбольного клуба «Динамо» пошутили над нападающим санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой.