Ходатайство о мере пресечения Мамаеву и Кокорину поступит в суд 12 октября
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Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.
«Завтра следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении (подозреваемых футболистов) меры пресечения», — заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Ранее стало известно, что при изучении записей с камер видеонаблюдения было установлено, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали в двух инцидентах: на пересечении улиц 2-я Брестская и Большая Садовая и в одном из кафе на улице Большая Никитская.