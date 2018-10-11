Ходатайство о мере пресечения Мамаеву и Кокорину поступит в суд 12 октября

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Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в пятницу, 12 октября.
Ходатайство о мере пресечения Мамаеву и Кокорину поступит в суд 12 октября
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Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

«Завтра следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении (подозреваемых футболистов) меры пресечения», — заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Ранее стало известно, что при изучении записей с камер видеонаблюдения было установлено, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали в двух инцидентах: на пересечении улиц 2-я Брестская и Большая Садовая и в одном из кафе на улице Большая Никитская.

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