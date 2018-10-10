Тактаров призвал не трогать Кокорина и Мамаева

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Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров встал на защиту футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Тактаров призвал не трогать Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

«Не трогайте Кокорина с Мамаевым. Молодые ребята, тестостерон брызжет. Что там Пак им наговорил, ещё неизвестно. Надо это дело расследовать. Я думаю, ребята исправятся», — заявил Тактаров в своём Instagram.

Он также попросил отдать Кокорина и Мамаева себе на воспитание. 

«Мы все когда-то были заводные, крушили заведения и людей. Думаю, в ситуации с Кокориным и Мамаевым тоже всё не так просто. Это наша гордость всё-таки», — добавил Тактаров.

Мамаев и Кокорин обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее сообщалось, что Кокорин задержан вслед за Мамаевым.

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