Экс-тренер «Зенита» оценил возможное будущее Мамаева и Кокорина

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Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с телеканалом «360» оценил возможное будущее футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Экс-тренер «Зенита» оценил возможное будущее Мамаева и Кокорина
  • Reuters

По словам эксперта, игроков могут взять в другие клубы, если они избегут дисквалификации.

«Должно быть принято решение РФС. Просто так их дисквалифицировать — в регламенте этого нет. Может, вмешаются ФИФА и УЕФА. Если футбольной дисквалификации не будет, то их возьмут играть в другие клубы. Клубы договорятся между собой, и всё», — сказал он.

Кроме того, Рапопорт считает, что поступок Кокорина и Мамаева «сломал всё» и после чемпионата мира в России они создают негативный фон отечественному футболу.

Ранее бывший наставник ЦСКА и действующий главный тренер «Урала» Александр Тарханов в беседе с Inforeactor оценил скандал с участием Кокорина и Мамаева.

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