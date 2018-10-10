Свидетель рассказал, что водитель ведущей Первого канала спровоцировал инцидент с Кокориным и Мамаевым

Свидетель драки между водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым рассказал подробности инцидента.

«Все отдыхали в заведении. Вызвали такси и вышли на улицу. Там было холодно, а машина так и не подъезжала. Одна из девушек, увидев припаркованный автомобиль с водителем, решила, что это такси. Она и села на заднее сиденье. Водитель крайне грубо стал её выгонять. Ситуацию увидел Павел Мамаев, который вытащил девушку из машины, поняв её ошибку. Казалось, на этом конфликт исчерпан. Но тут водитель неожиданно вышел и начал орать на ребят матом, использовал одно совсем обидное слово», — приводит слова источника «Росбалт».

Он рассказал, что после этого Мамаев и Кокорин попросили водителя объясниться, но получили в ответ новые оскорбления.

«Никто никаких бутылок рядом с машиной не бил, это можно рассмотреть на видео. Начало драки ничего не предвещало. Во время перепалки Павел жестикулировал. Водитель отбросил его руку и ударил в лицо. Мамаев этого не ожидал и отлетел в сторону. Вот и понеслось. Водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет», — добавил свидетель.

Ранее адвокат футболистов Умалат Сайгитов заявил о чрезмерном давлении на правоохранительные органы со стороны СМИ и представителей власти.