Адвокат — о деле Кокорина и Мамаева: грандиозное давление на правоохранительные органы со стороны СМИ и власти

Умалат Сайгитов, адвокат футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявил о чрезмерном давлении на правоохранительные органы со стороны СМИ и представителей власти.

«Это Грандиозное давление на правоохранительные органы со стороны СМИ и власти», — цитирует адвоката ТАСС.

Он также назвал происходящие с футболистами события «вселенской кровожадностью».

«Хотел сказать, что ничего хорошего об этих ребятах никто и не подумал написать. Возможно, есть что учесть, оценивая степень их вины», — цитирует адвоката ТАСС.

8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев, игроки клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием футболистов — о нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что Павел Мамаев явился на допрос в Главное управление МВД.