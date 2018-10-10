Адвокат — о деле Кокорина и Мамаева: грандиозное давление на правоохранительные органы со стороны СМИ и власти
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«Это Грандиозное давление на правоохранительные органы со стороны СМИ и власти», — цитирует адвоката ТАСС.
Он также назвал происходящие с футболистами события «вселенской кровожадностью».
«Хотел сказать, что ничего хорошего об этих ребятах никто и не подумал написать. Возможно, есть что учесть, оценивая степень их вины», — цитирует адвоката ТАСС.
8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев, игроки клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием футболистов — о нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее сообщалось, что Павел Мамаев явился на допрос в Главное управление МВД.