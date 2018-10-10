СМИ: Шестеро адвокатов отказались представлять интересы Кокорина и Мамаева в суде

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Шестеро адвокатов отказались представлять в суде интересы форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
СМИ: Шестеро адвокатов отказались представлять интересы Кокорина и Мамаева в суде
  • РИА Новости

Как информирует Telegram-канал Mash со ссылкой на источник, Кокорин и Мамаев испытывают сложности с поиском адвокатов для защиты своих интересов в суде. 

Отмечается, что юристы считают дело Кокорина и Мамаева заведомо проигрышным и уверены, что причастность к нему способна навредить их репутации.

По мнению юристов, защита футболистов в деле с нападением на главу департамента Минпромторга Пака может грозить им большими проблемами из-за высокой должности чиновника.

Ранее сообщалось, что в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено дело о хулиганстве.

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