СМИ: Шестеро адвокатов отказались представлять интересы Кокорина и Мамаева в суде

Шестеро адвокатов отказались представлять в суде интересы форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Как информирует Telegram-канал Mash со ссылкой на источник, Кокорин и Мамаев испытывают сложности с поиском адвокатов для защиты своих интересов в суде.

Отмечается, что юристы считают дело Кокорина и Мамаева заведомо проигрышным и уверены, что причастность к нему способна навредить их репутации.

По мнению юристов, защита футболистов в деле с нападением на главу департамента Минпромторга Пака может грозить им большими проблемами из-за высокой должности чиновника.

Ранее сообщалось, что в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено дело о хулиганстве.