Лунёв вернулся в общую группу на тренировке сборной России по футболу

Вратарь сборной России Андрей Лунёв вернулся в общую группу национальной команды в преддверии матча Лиги наций со Швецией.

Голкипер «Зенита» получил повреждение в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». До сегодняшней тренировки Лунёв занимался по индивидуальной программе.

В тренировке сборной России принимают участие все вызванные на сбор футболисты. Только полузащитник Алан Дзагоев занимается по индивидуальному плану.

Ранее футболисты и тренерский штаб сборной России прибыли в Калининград на матч третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции.