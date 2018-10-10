Месси объявил о начале сотрудничества с Cirque du Soleil

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси объявил о начале сотрудничества с цирковым шоу Cirque du Soleil.

В новом шоу Cirque du Soleil будет рассказана история жизни Месси с момента переезда его в Барселону из Аргентины в возрасте 11 лет. В шоу также будет обыграна история с дебютным матчем Месси в составе молодёжной команды «Барселоны», в котором он забил четыре мяча.

Месси на данный момент является самым титулованным игроком «Барселоны», завоевав 33 трофея с командой.

Ранее канадская фигуристка российского происхождения Любовь Илюшечкина приняла решение присоединиться к труппе Cirque du Soleil.