Месси объявил о начале сотрудничества с Cirque du Soleil

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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси объявил о начале сотрудничества с цирковым шоу Cirque du Soleil.
Месси объявил о начале сотрудничества с Cirque du Soleil
  • Reuters

В новом шоу Cirque du Soleil будет рассказана история жизни Месси с момента переезда его в Барселону из Аргентины в возрасте 11 лет. В шоу также будет обыграна история с дебютным матчем Месси в составе молодёжной команды «Барселоны», в котором он забил четыре мяча.

Месси на данный момент является самым титулованным игроком «Барселоны», завоевав 33 трофея с командой.

Ранее канадская фигуристка российского происхождения Любовь Илюшечкина приняла решение присоединиться к труппе Cirque du Soleil.

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