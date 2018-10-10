Хачанов проиграл Циципасу во втором круге теннисного турнира в Шанхае

Короткая ссылка
Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступления на турнире серии «Мастерс» в Шанхае.
Хачанов проиграл Циципасу во втором круге теннисного турнира в Шанхае
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Хачанов потерпел поражение от представителя Греции Стефаноса Циципаса в двух партиях со счётом 4:6, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

В следующем раунде Циципас сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР, который победил Михаила Кукушкина из Казахстана — 6:3, 6:2.

Ранее россиянин Даниил Медведев одержал победу над китайцем Цзэ Чжаном в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить