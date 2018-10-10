Хачанов проиграл Циципасу во втором круге теннисного турнира в Шанхае
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Хачанов потерпел поражение от представителя Греции Стефаноса Циципаса в двух партиях со счётом 4:6, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
В следующем раунде Циципас сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР, который победил Михаила Кукушкина из Казахстана — 6:3, 6:2.
Ранее россиянин Даниил Медведев одержал победу над китайцем Цзэ Чжаном в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.