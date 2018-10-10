Женская сборная России уступила Италии в матче чемпионата мира по волейболу

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Женская сборная России потерпела второе поражение на чемпионате мира по волейболу в Японии.
Женская сборная России уступила Италии в матче чемпионата мира по волейболу
  • РИА Новости

Россиянки уступили сборной Италии в матче второго группового этапа в четырёх партиях со счётом 1:3 (25:22, 20:25, 18:25, 22:25).

Женская сборная России потерпела своё второе поражение на турнире, до этого уступив США. Для попадания в «Финал шести» российской сборной необходимо одержать победу в матче со сборной Китая, который состоится 11 октября.

Ранее женская сборная России победила Болгарию на чемпионате мира по волейболу в Японии.

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