Женская сборная России уступила Италии в матче чемпионата мира по волейболу
- РИА Новости
Россиянки уступили сборной Италии в матче второго группового этапа в четырёх партиях со счётом 1:3 (25:22, 20:25, 18:25, 22:25).
Женская сборная России потерпела своё второе поражение на турнире, до этого уступив США. Для попадания в «Финал шести» российской сборной необходимо одержать победу в матче со сборной Китая, который состоится 11 октября.
Ранее женская сборная России победила Болгарию на чемпионате мира по волейболу в Японии.