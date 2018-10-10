Побеждавший Макгрегора боец UFC Диас бросил вызов Нурмагомедову

Американский боец смешанного стиля Нэйт Диас заявил о готовности к бою с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я буду драться с Хабибом, как только он будет готов», — цитирует Диаса журналист Ариэль Хельвани в Twitter.

Следующий бой Диаса запланирован против Дастина Порье в рамках турнира UFC 230 3 ноября, однако бой находится под угрозой срыва из-за травмы Порье.

Американец дважды дрался с ирландцем Конором Макгрегором — в первом поединке Диас взял верх, во втором он уступил чемпионский титул Макгрегору.

Ранее президент UFC Дана Уайт отреагировал на слова российского бойца смешанного стиля и чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о передаче ему чемпионского пояса после победы над ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.