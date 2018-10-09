Голкипер «Салавата Юлаева» установил рекорд КХЛ по числу отражённых бросков

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Голкипер уфимского клуба «Салават Юлаев» Юха Метсола установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по числу отражённых бросков в основное время матча.
Голкипер «Салавата Юлаева» установил рекорд КХЛ по числу отражённых бросков
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Знаковое событие произошло в домашнем матче регулярного чемпионата лиги с омским «Авангардом». Финский голкипер отразил 62 из 64 бросков в створ своих ворот.

Предыдущий рекорд установил вратарь «Нефтехимика» Андрей Кареев, отразивший 61 бросок в игре с «Салаватом Юлаевым».

Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Адмирала» Степан Захарчук дисквалифицирован на 15 матчей за удар соперника.

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