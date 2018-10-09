РЖД не имеет претензий к футболистам Кокорину и Мамаеву
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- РИА Новости
«Это был рядовой рейс. Никто не арендовал «Сапсан». Пассажиры ехали совершенно спокойно. Футболисты ехали вместе со всеми в одном вагоне. РЖД не имеет никаких претензий к футболистам. Информация, которая сейчас публикуется в СМИ, не соответствует действительности», — заявили RT в пресс-службе РЖД.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кокорин и Мамаев «разнесли» вагон «Сапсана», арендовав его для поездки в Москву.
Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Позже стало известно, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал подробности нападения.