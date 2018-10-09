РЖД не имеет претензий к футболистам Кокорину и Мамаеву

В РЖД прокомментировали информацию, согласно которой футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев арендовали вагон поезда «Сапсан» и неподобающе себя в нём вели.

«Это был рядовой рейс. Никто не арендовал «Сапсан». Пассажиры ехали совершенно спокойно. Футболисты ехали вместе со всеми в одном вагоне. РЖД не имеет никаких претензий к футболистам. Информация, которая сейчас публикуется в СМИ, не соответствует действительности», — заявили RT в пресс-службе РЖД.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кокорин и Мамаев «разнесли» вагон «Сапсана», арендовав его для поездки в Москву.

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже стало известно, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Избитый Кокориным и Мамаевым водитель рассказал подробности нападения.