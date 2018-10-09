В школе, где учился Кокорин, убрали посвящённый ему стенд

В школе №4 города Валуйки, где учился футболист Александр Кокорин, из музея убрали посвящённый ему стенд.

Как сообщили RT в школе, композицию с известным земляком пока не планируют показывать детям.

В свою очередь, руководитель аппарата администрации города Валуйки Алексей Климов заявил RT, что вопрос, нужно ли оставить в школьном музее стенд, посвящённый Кокорину, ещё не решён.

«Я видел эти видео с побоищами. Я в шоке, мне неприятно за своего земляка. После результатов следствия мы решим, место ли Кокорину в школьном музее», — сказал Климов.

Накануне стало известно, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что Мамаев и Кокорин задержаны полицией.