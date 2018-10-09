Юрист рассказал, что может спасти Кокорина и Мамаева от наказания

Короткая ссылка
Практикующий юрист Александр Ластовецкий прокомментировал инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Юрист рассказал, что может спасти Кокорина и Мамаева от наказания
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«В их ситуации уже сложно что-то изменить, но теоретически Кокорина и Мамаева могут спасти несколько вещей: личные связи и ошибки со стороны следственных органов. Надеюсь, никаких ошибок не будет и связи Кокорину с Мамаевым не помогут», — приводит слова юриста «Чемпионат».

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что в Кремле обратили внимание на инцидент с Кокориным и Мамаевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить