Юрист рассказал, что может спасти Кокорина и Мамаева от наказания

Практикующий юрист Александр Ластовецкий прокомментировал инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«В их ситуации уже сложно что-то изменить, но теоретически Кокорина и Мамаева могут спасти несколько вещей: личные связи и ошибки со стороны следственных органов. Надеюсь, никаких ошибок не будет и связи Кокорину с Мамаевым не помогут», — приводит слова юриста «Чемпионат».

Накануне сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Позже появилась информация, что до инцидента с Паком футболисты избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Ранее сообщалось, что в Кремле обратили внимание на инцидент с Кокориным и Мамаевым.