Футболку Игнашевича с чемпионата мира в России продали за $27 тысяч

Короткая ссылка
Футболка экс-защитника сборной России Сергея Игнашевича с домашнего чемпионата мира 2018 года была продана за $27 тысяч.
Футболку Игнашевича с чемпионата мира в России продали за $27 тысяч
  • Reuters

«Отличные новости с благотворительного бала ARC (Auction for Russian Children). Игровая футболка Серёжи с чемпионата мира продана за $27 тыс. Великолепная работа организаторов и ведущей мероприятия Тутты Ларсен», — приводит слова жены футболиста Натальи Sport24 со ссылкой на её Facebook.

Игнашевич завершил спортивную карьеру после ЧМ-2018, где российская национальная команда дошла до четвертьфинала.

Ранее тренер сборной России заявил, что на ЧМ сказал Игнашевичу о готовности встать перед ним на колени. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить