Футболку Игнашевича с чемпионата мира в России продали за $27 тысяч

Футболка экс-защитника сборной России Сергея Игнашевича с домашнего чемпионата мира 2018 года была продана за $27 тысяч.

«Отличные новости с благотворительного бала ARC (Auction for Russian Children). Игровая футболка Серёжи с чемпионата мира продана за $27 тыс. Великолепная работа организаторов и ведущей мероприятия Тутты Ларсен», — приводит слова жены футболиста Натальи Sport24 со ссылкой на её Facebook.

Игнашевич завершил спортивную карьеру после ЧМ-2018, где российская национальная команда дошла до четвертьфинала.

Ранее тренер сборной России заявил, что на ЧМ сказал Игнашевичу о готовности встать перед ним на колени.