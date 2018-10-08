Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Торпедо» в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало волевую победу над нижегородским «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Победу москвичам принесли голы Дмитрия Сидлярова (10-я минута), Дмитрия Кагарлицкого (36-я) и Вадима Шипачёва (50-я), который также реализовал последний буллит.

У гостей шайбы забросили Филипп Хольм (28-я), Кирилл Ураков (30-я) и Владимир Галузин (46-я минута).

В других матчах дня «Ак Барс» в гостях забросил «Северстали» две безответные шайбы, «Йокерит» обыграл минское «Динамо» со счётом 5:3, а «Витязь» по буллитам победил «Сочи» — 3:2.

Ранее хоккеист «Адмирала» Степан Захарчук был дисквалифицирован на 15 матчей за удар соперника.