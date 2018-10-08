Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Торпедо» в матче КХЛ
- РИА Новости
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Победу москвичам принесли голы Дмитрия Сидлярова (10-я минута), Дмитрия Кагарлицкого (36-я) и Вадима Шипачёва (50-я), который также реализовал последний буллит.
У гостей шайбы забросили Филипп Хольм (28-я), Кирилл Ураков (30-я) и Владимир Галузин (46-я минута).
В других матчах дня «Ак Барс» в гостях забросил «Северстали» две безответные шайбы, «Йокерит» обыграл минское «Динамо» со счётом 5:3, а «Витязь» по буллитам победил «Сочи» — 3:2.
Ранее хоккеист «Адмирала» Степан Захарчук был дисквалифицирован на 15 матчей за удар соперника.