Юрист: Кокорину грозит до восьми лет тюрьмы за нападение на Пака

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Практикующий юрист Александр Ластовецкий прокомментировал инцидент с участием футболиста Александра Кокорина и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Юрист: Кокорину грозит до восьми лет тюрьмы за нападение на Пака
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Надо понимать, что квалификация деяния — вопрос очень тонкий, она зависит от многих факторов, будь то умысел, степень вреда, причинённого потерпевшему, и другое. В данном случае возможна переквалификация, разброс обширный — от статьи 213 УК РФ «Хулиганство» до статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что, в свою очередь, может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Не исключены и отягчающие факторы, как, например, совершение вышеупомянутого деяния группой лиц», — сказал Ластовецкий «Чемпионату».

При этом юрист допустил, что стороны могут прийти к мировому соглашению.

Ранее министр спорта Колобков допустил, что Кокорин и Мамаев никогда не вернутся в сборную России по футболу.

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