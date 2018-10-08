Колобков: видимо, Кокорин и Мамаев никогда не сыграют за сборную России

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал драку с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
Колобков: видимо, Кокорин и Мамаев никогда не сыграют за сборную России
  • © kokorin9 / Instagram

«В этом инциденте ещё предстоит разобраться. Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств», — заявил Колобков.

Он также сказал, что если признают вину Кокорина и Мамаева в инциденте, то к футболистам будут применены санкции в профессиональных клубах.

«Это недопустимо — неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», — заключил Колобков.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин прокомментировал информацию о драке с возможным участием нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в одном из московских ресторанов.

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