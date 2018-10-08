Вице-президент РФС Анохин: Мамаев и Кокорин не имеют отношения к сборной России

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал информацию о драке с возможным участием нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в одном из московских ресторанов.

По информации некоторых СМИ, Кокорин и Мамаев избили главу департамента Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака. Футболисты оскорбляли чиновника и кинули в него стул.

«Эти два спортсмена не в сборной и сейчас никакого отношения к ней не имеют. Одного вызывали в ноябре 2017-го, а второй последний раз играл вообще на чемпионате Европы — 2016», — цитирует Анохина Sport24.

Он также отметил, что сборная России продолжает подготовку к ближайшим матчам в рамках Лиги наций — со Швецией (11 октября) и с Турцией (14 октября). Вице-президент РФС заявил, что никто из действующих игроков национальной команды не мог бы сделать подобное.

«Не могу представить, чтобы кто-либо из вызванных сейчас ребят, из тех, кто подарил нам праздник на ЧМ-2018, позволил себе подобное», — сказал функционер в интервью Sport24.ru.

Он добавил, что контракты игроков с РФС предусматривают штрафы и жёсткие санкции за нарушение режима и нанесение ущерба имиджу российского футбола.

Ранее в столичном управлении МВД заявили о возбуждении уголовного дела по факту драки в московском кафе с возможным участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.