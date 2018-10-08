В МВД заявили о возбуждении дела после драки с возможным участием Кокорина и Мамаева

В столичном управлении МВД заявили о возбуждении уголовного дела по факту драки в московском кафе с возможным участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из московских кафе, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 116 УК России «Побои», — заявил в беседе с RT начальник управления информации общественных связей ГУ МВД России Юрий Титов.

Он добавил, что полиция установила конфликт «между гражданином и двумя молодыми людьми», в результате которого мужчина получил несколько ударов.

По информации некоторых СМИ, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«В настоящее время организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — заявил Титов.

Ранее в Минпромторге подтвердили информацию о драке с участием Пака.