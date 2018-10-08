В Минпромторге подтвердили информацию о драке с участием главы департамента Пака

Представитель пресс-службы Министерства промышленности и торговли России Залина Корнилова сообщила, что глава департамента Денис Пак обратился в полицию после инцидента в одном из ресторанов Москвы.

«Сегодня в центре Москвы произошёл инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России. Директор департамента Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медучреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь», — приводит слова Корниловой RNS.

Она сказала, что пострадавшие обратились с заявлениями в полицию. В Минпромторге рассчитывают, что правоохранительные органы разберутся в ситуации.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку с чиновником Паком в московском ресторане.