В Минпромторге подтвердили информацию о драке с участием главы департамента Пака

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Представитель пресс-службы Министерства промышленности и торговли России Залина Корнилова сообщила, что глава департамента Денис Пак обратился в полицию после инцидента в одном из ресторанов Москвы.
В Минпромторге подтвердили информацию о драке с участием главы департамента Пака
  • РИА Новости

«Сегодня в центре Москвы произошёл инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России. Директор департамента Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медучреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь», — приводит слова Корниловой RNS.

Она сказала, что пострадавшие обратились с заявлениями в полицию. В Минпромторге рассчитывают, что правоохранительные органы разберутся в ситуации.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку с чиновником Паком в московском ресторане.

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