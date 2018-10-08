В МВД Дагестана рассказали об обеспечении порядка на встрече с Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы

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В МВД Дагестана рассказали об обеспечении порядка на встрече российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с поклонниками в аэропорту Махачкалы.
В МВД Дагестана рассказали об обеспечении порядка на встрече с Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы
  • RT

«В аэропорт не собираются привлекать дополнительные силы для обеспечения порядка. Местный отдел полиции контролирует ситуацию. Гражданские люди не смогут проникнуть на территорию, где планируют встретить Хабиба, посадить в автомобиль и отправить на «Анжи Арену», — заявили RT в МВД Дагестана.

Прилёт российского чемпиона UFC ожидается в 21:30 мск.

Ранее стало известно, сколько сотрудников полиции будут обеспечивать порядок на встрече с Нурмагомедовым в Махачкале.

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