В бойцовском клубе «Ахмат» прокомментировали победу Нурмагомедова
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«Доминировал Хабиб, как многие и предполагали», — заявил он.
По его словам, Нурмагомедов даже в стойке смотрелся лучше соперника.
Как отметил Бадаев, проявил себя и Макгрегор, и оказались не правы те, кто говорил, что он «полный ноль в борьбе и в защите от борьбы».
Кроме того, по оценке пресс-секретаря, Нурмагомедову было трудно сдержаться, когда он услышал оскорбления в свой адрес.
Ранее спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе в беседе с ФАН оценил победу Нурмагомедова.