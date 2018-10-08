В бойцовском клубе «Ахмат» прокомментировали победу Нурмагомедова

Пресс-секретарь бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против ирландца Конора Макгрегора за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

«Доминировал Хабиб, как многие и предполагали», — заявил он.

По его словам, Нурмагомедов даже в стойке смотрелся лучше соперника.

Как отметил Бадаев, проявил себя и Макгрегор, и оказались не правы те, кто говорил, что он «полный ноль в борьбе и в защите от борьбы».

Кроме того, по оценке пресс-секретаря, Нурмагомедову было трудно сдержаться, когда он услышал оскорбления в свой адрес.

Ранее спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе в беседе с ФАН оценил победу Нурмагомедова.