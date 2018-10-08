Российский футбольный арбитр Еськов получил назначение на матч Лиги наций

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила о назначении российского арбитра Алексея Еськова на матч третьего тура группового этапа Лиги наций.
Российский футбольный арбитр Еськов получил назначение на матч Лиги наций
  • РИА Новости

Судейская бригада Еськова будет работать на матче группы D между сборными Фарерских Островов и Азербайджана.

Линейными арбитрами назначены Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, а ассистентами — Владислав Безбородов и Михаил Вилков. Четвёртым арбитром станет Валерий Данченко.

Матч Фарерские Острова — Азербайджан состоится 11 октября в Торсхавне.

Ранее стало известно имя арбитра, который рассудит сборные России и Швеции по футболу в матче Лиги наций.

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