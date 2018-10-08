Стало известно имя арбитра, который рассудит сборные России и Швеции по футболу в матче Лиги наций

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила имя главного арбитра матча третьего тура группового этапа Лиги наций между сборными России и Швеции по футболу.

Главным судьёй матча назначен итальянский арбитр Лука Банти. Его ассистентами будут Лоренцо Маньянелли, Филиппо, Марко Гуида и Даниэле Довери. Четвёртый рефери — Алессандро Костанцо.

Матч Россия — Швеция состоится в четверг, 11 октября, в Калининграде. Начало матча — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунёв и Александр Ерохин могут не сыграть за сборную России в октябрьских матчах.