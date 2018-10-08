Стало известно имя арбитра, который рассудит сборные России и Швеции по футболу в матче Лиги наций
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Главным судьёй матча назначен итальянский арбитр Лука Банти. Его ассистентами будут Лоренцо Маньянелли, Филиппо, Марко Гуида и Даниэле Довери. Четвёртый рефери — Алессандро Костанцо.
Матч Россия — Швеция состоится в четверг, 11 октября, в Калининграде. Начало матча — в 22:45 мск.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунёв и Александр Ерохин могут не сыграть за сборную России в октябрьских матчах.