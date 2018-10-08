Стало известно имя арбитра, который рассудит сборные России и Швеции по футболу в матче Лиги наций

Короткая ссылка
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила имя главного арбитра матча третьего тура группового этапа Лиги наций между сборными России и Швеции по футболу.
Стало известно имя арбитра, который рассудит сборные России и Швеции по футболу в матче Лиги наций
  • @teamrussia
  • Twitter

Главным судьёй матча назначен итальянский арбитр Лука Банти. Его ассистентами будут Лоренцо Маньянелли, Филиппо, Марко Гуида и Даниэле Довери. Четвёртый рефери — Алессандро Костанцо.

Матч Россия — Швеция состоится в четверг, 11 октября, в Калининграде. Начало матча — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунёв и Александр Ерохин могут не сыграть за сборную России в октябрьских матчах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить