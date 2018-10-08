Медведев поднялся на десять позиций в рейтинге теннисистов ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 8 октября рейтинг спортсменов.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая пятёрка не претерпела изменений. Лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль. За ним расположились швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и немец Александр Зверев.

Лучшим из россиян стал Даниил Медведев, поднявшийся с 32-го на 22-е место. Карен Хачанов опустился с 24-й на 27-ю позицию.

Андрей Рублёв переместился с 68-й на 73-ю строчку рейтинга.

Ранее сообщалось, что Медведев стал победителем турнира АТР в Токио.