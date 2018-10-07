Боец смешанного стиля Семёнов оценил поединок Нурмагомедова и Макгрегора

Боец смешанного стиля Андрей Семёнов в беседе с kp.ru оценил поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

«Этот бой уже напрашивался достаточно давно», — сказал он.

По его словам, у Нурмагомедова была тактика именно навязать борьбу, перейти с ударной техники на борцовскую, а у Макгрегора акцент был сделан на серийные точечные удары, чтобы завершить бой досрочно.

Как отметил Семёнов, в четвёртом раунде Нурмагомедов проявил все морально-волевые качества.

«И конечно, это упорные тренировки», — добавил он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что победа Нурмагомедова — победа всей России.

«Действительно, Хабиб — национальный герой, и не только Дагестана, но и всей нашей страны. В нынешних непростых международных отношениях любая победа России умножается на десять, и победа в спорте — это тоже наше завоевание», — считает он.

Ранее Макгрегор заявил о намерении провести бой-реванш с Нурмагомедовым.