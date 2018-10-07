Камельзон назвал российского теннисиста Медведева героем

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над японцем Кеем Нисикори в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио.

«Медведев — герой, он большой молодец, надо поздравить его с этой победой и с тем, что теперь он стал первой ракеткой России», — приводит слова специалиста РИА Новости.

По его мнению, спортсмен набрал отличную физическую форму ещё на турнире в Санкт-Петербурге, и у него не было никакой борьбы в финальной игре в Токио.

«Медведев продемонстрировал свой класс игры, у него пошла подача, а против его подачи нелегко устоять. Здорово, что теперь он первая ракетка России», — добавил Камельзон.

Официально Медведев станет первой ракеткой России с понедельника.

Ранее Медведев обыграл Нисикори и стал победителем турнира АТР в Токио.