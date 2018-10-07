Сборная России по футболу поздравила Путина с днём рождения
- РИА Новости
«Поздравляем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Желаем всего самого доброго!» — написано в официальном Instagram-аккаунте национальной команды.
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Поздравляем Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Желаем всего самого доброго! ⠀ Благодарим за поддержку во время Чемпионата мира-2018 и с теплотой вспоминаем незабываемую встречу в Кремле! ⠀ #СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда
В сборной также поблагодарили президента за поддержку во время домашнего чемпионата мира по футболу.
«С теплотой вспоминаем незабываемую встречу в Кремле», — говорится в сообщении.
Сегодня Путину исполнилось 66 лет.
Ранее Сотникова поздравила Путина с 66-летием.