Сборная России по футболу поздравила Путина с днём рождения

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Поздравляем Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Желаем всего самого доброго! ⠀ Благодарим за поддержку во время Чемпионата мира-2018 и с теплотой вспоминаем незабываемую встречу в Кремле! ⠀ #СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда