Сборная России по футболу поздравила Путина с днём рождения

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Сборная России по футболу поздравила с днём рождения президента России Владимира Путина.
Сборная России по футболу поздравила Путина с днём рождения
  • РИА Новости

«Поздравляем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Желаем всего самого доброго!» — написано в официальном Instagram-аккаунте национальной команды.

В сборной также поблагодарили президента за поддержку во время домашнего чемпионата мира по футболу. 

«С теплотой вспоминаем незабываемую встречу в Кремле», — говорится в сообщении.

Сегодня Путину исполнилось 66 лет.

Ранее Сотникова поздравила Путина с 66-летием.

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