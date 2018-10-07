Садальский прокомментировал победу Нурмагомедова в поединке против Макгрегора

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Актёр Станислав Садальский в беседе с kp.ru прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против ирландца Конора Макгрегора.
Садальский прокомментировал победу Нурмагомедова в поединке против Макгрегора
  • AFP

«Я потрясён, я счастлив... И я понимаю, как ему тяжело было. Против весь зал, не было поддержки зала. И выиграть — это здорово», — заявил он.

В свою очередь, российский боец смешанного стиля, чемпион ММА Рамазан Эмеев в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что Нурмагомедову могут назначить наказание в виде штрафа, поскольку инцидент произошёл после боя.

«Он как чемпион бой выиграл, а это всё началось потом», — пояснил Эмеев.

Ранее Макгрегор заявил о намерении провести бой-реванш с Нурмагомедовым.

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