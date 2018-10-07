«Арсенал» разгромил «Фулхэм» и одержал шестую победу подряд в АПЛ

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Лондонский «Арсенал» на выезде одержал разгромную победу в дерби с «Фулхэмом» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» разгромил «Фулхэм» и одержал шестую победу подряд в АПЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Крэйвен Коттедж», завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе канониров дублями отметились Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, один раз отличился Аарон Рэмзи. У хозяев единственный мяч забил Андре Шюррле.

Для «Арсенала» это уже шестая победа подряд в АПЛ.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Лестером», а «Фулхэм» — с «Кардифф Сити».

Ранее «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» в АПЛ, проигрывая 0:2.   

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