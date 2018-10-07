UFC заработал $17 млн с продажи билетов на бой Нурмагомедов — Макгрегор

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, сколько организация заработала на продаже билетов на турнире UFC 229 в американском Лас-Вегасе, где главным стал поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

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«С продажи билетов мы заработали $17 млн», — заявил Уайт на пресс-конференции. Ранее сообщалось, что бой между Нурмагомедовым и Макгрегором посетили более 20 тыс. человек.