Хэмилтон одержал 50-ю победу за команду «Мерседес» в «Формуле-1», выиграв Гран-при Японии

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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл этап гонок «Формулы-1» Гран-при Японии.
Хэмилтон одержал 50-ю победу за команду «Мерседес» в «Формуле-1», выиграв Гран-при Японии
  • Reuters

Вторым финишировал партнёр Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, а замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин занял 16-е место, его напарник канадец Лэнс Стролл — 17-е.

Хэмилтон увеличил свой отрыв от занимающего второе место до 67 очков за четыре этапа до конца сезона. Британец одержал свою 50-ю победу за «Мерседес». По этому показателю он уступает только легендарному Михаэлю Шумахеру. У него на счету 72 победы на этапах «Формулы-1».

Ранее Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации 17-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Японии.

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