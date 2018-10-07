Хэмилтон одержал 50-ю победу за команду «Мерседес» в «Формуле-1», выиграв Гран-при Японии
- Reuters
Вторым финишировал партнёр Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, а замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин занял 16-е место, его напарник канадец Лэнс Стролл — 17-е.
Хэмилтон увеличил свой отрыв от занимающего второе место до 67 очков за четыре этапа до конца сезона. Британец одержал свою 50-ю победу за «Мерседес». По этому показателю он уступает только легендарному Михаэлю Шумахеру. У него на счету 72 победы на этапах «Формулы-1».
Ранее Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации 17-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Японии.