Нурмагомедов может получить дисквалификацию от UFC
- Reuters
Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции.
«Пройдёт заседание комиссии, на котором могут отстранить Нурмагомедова от соревнований», — сказал Уайт.
Он также назвал недопустимым поведение российского бойца после боя.
«Такое поведение не заслуживает того, чтобы боец выступал у нас. Это не то, что предполагает наш спорт», — заключил Уайт.
Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал победу сына над ирландцем Конором Макгрегором в титульном поединке в Лас-Вегасе.