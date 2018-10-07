Нурмагомедов может получить дисквалификацию от UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов может получить дисквалификацию от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после инцидента, случившегося по окончании поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции.

«Пройдёт заседание комиссии, на котором могут отстранить Нурмагомедова от соревнований», — сказал Уайт.

Он также назвал недопустимым поведение российского бойца после боя.

«Такое поведение не заслуживает того, чтобы боец выступал у нас. Это не то, что предполагает наш спорт», — заключил Уайт.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал победу сына над ирландцем Конором Макгрегором в титульном поединке в Лас-Вегасе.