Бой Тухугов — Лобов отменён после массовой драки на турнире UFC 229

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил об отмене боя между россиянином Зубайрой Тухуговым и представителем Ирландии Артёмом Лобовым.
Бой Тухугов — Лобов отменён после массовой драки на турнире UFC 229
  • © Fotoarena
  • globallookpress.com

Тухугов и Лобов были замечены в массовой драке после поединка за титул чемпиона UFC в лёгком весе Нурмагомедов — Макгрегор.

«За такое поведение те, у кого есть контракты с UFC, боя не получат», — рассказал на пресс-конференции о бое Тухугов — Лобов Дана Уайт.

Ранее Уайт выразил сомнения, что россиянин Хабиб Нурмагомедов получит новую американскую визу после устроенной им массовой драки по окончании поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

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