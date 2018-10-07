Нурмагомедов об инциденте после боя с Макгрегором: это было делом чести

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к драке, которую он устроил после победного поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов об инциденте после боя с Макгрегором: это было делом чести
  • Reuters

«Это, конечно, не то, чему отец меня учил, но это было делом чести.
Победа за нами, пояс у нас», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Ранее Хабиб Нурмагомедов выразил недоумение в связи с обсуждением драки после его боя с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить