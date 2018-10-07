Нурмагомедов об инциденте после боя с Макгрегором: это было делом чести
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к драке, которую он устроил после победного поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.
- Reuters
«Это, конечно, не то, чему отец меня учил, но это было делом чести.
Победа за нами, пояс у нас», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
Ранее Хабиб Нурмагомедов выразил недоумение в связи с обсуждением драки после его боя с Макгрегором.
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