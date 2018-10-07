Нурмагомедов выразил недоумение в связи с обсуждением драки после боя с Макгрегором
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«Я показал себя не с лучшей стороны. Этот человек говорил о моей религии, моём отце. Он напал на автобус, мог убить кого-то. Не понимаю, почему обсуждается то, что я перепрыгнул через ограждение», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.
Как отметил боец, он хочет показать миру, что нельзя оскорблять людей на почве религии и национальной принадлежности. Россиянин также принёс извинения за инцидент после боя.
«Я говорил, что хочу привнести изменения в этот спорт. Нельзя говорить о религии, национальности. Для меня как для спортсмена это очень важно. Спасибо всем, что дождались меня. Знаю, отец будет ругать меня, когда я приеду домой. Невада, Вегас, простите», — добавил Нурмагомедов.
Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил о выполненном обещании в поединке с Конором Макгрегором.