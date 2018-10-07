Нурмагомедов выразил недоумение в связи с обсуждением драки после боя с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выразил недоумение в связи с тем, что происходит обсуждение драки после его победного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я показал себя не с лучшей стороны. Этот человек говорил о моей религии, моём отце. Он напал на автобус, мог убить кого-то. Не понимаю, почему обсуждается то, что я перепрыгнул через ограждение», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Как отметил боец, он хочет показать миру, что нельзя оскорблять людей на почве религии и национальной принадлежности. Россиянин также принёс извинения за инцидент после боя.

«Я говорил, что хочу привнести изменения в этот спорт. Нельзя говорить о религии, национальности. Для меня как для спортсмена это очень важно. Спасибо всем, что дождались меня. Знаю, отец будет ругать меня, когда я приеду домой. Невада, Вегас, простите», — добавил Нурмагомедов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил о выполненном обещании в поединке с Конором Макгрегором.