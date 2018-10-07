Нурмагомедов выразил недоумение в связи с обсуждением драки после боя с Макгрегором

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выразил недоумение в связи с тем, что происходит обсуждение драки после его победного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов выразил недоумение в связи с обсуждением драки после боя с Макгрегором
  • Reuters

«Я показал себя не с лучшей стороны. Этот человек говорил о моей религии, моём отце. Он напал на автобус, мог убить кого-то. Не понимаю, почему обсуждается то, что я перепрыгнул через ограждение», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Как отметил боец, он хочет показать миру, что нельзя оскорблять людей на почве религии и национальной принадлежности. Россиянин также принёс извинения за инцидент после боя. 

«Я говорил, что хочу привнести изменения в этот спорт. Нельзя говорить о религии, национальности. Для меня как для спортсмена это очень важно. Спасибо всем, что дождались меня. Знаю, отец будет ругать меня, когда я приеду домой. Невада, Вегас, простите», — добавил Нурмагомедов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил о выполненном обещании в поединке с Конором Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить