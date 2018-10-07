Отец Нурмагомедова возмутился, что посторонние вмешались в драку сына после боя с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением насчёт драки сына после боя с ирландцем Конором Макгрегором за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

По окончании боя Хабиб Нурмагомедов перелез за ограждение октагона и устроил драку с тренером ирландского бойца Диллоном Дэнисом.

«Терпели до тех пор, пока он сдался. Правильно? Ну а дальше... Почему посторонние должны влезать?» — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.