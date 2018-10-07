Отец Нурмагомедова возмутился, что посторонние вмешались в драку сына после боя с Макгрегором
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По окончании боя Хабиб Нурмагомедов перелез за ограждение октагона и устроил драку с тренером ирландского бойца Диллоном Дэнисом.
«Терпели до тех пор, пока он сдался. Правильно? Ну а дальше... Почему посторонние должны влезать?» — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.