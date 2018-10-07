Кадыров прокомментировал победу Нурмагомедова над Макгрегором

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе на турнире в американском Лас-Вегасе.
Кадыров прокомментировал победу Нурмагомедова над Макгрегором
  • © РИА Новости

Он заявил, что верил в непобедимость российского бойца, и отметил недооценку соперника со стороны Макгрегора.

«Хабиб с первых же секунд привёл зарвавшегося соперника в чувство. Противник понял, что Хабиб — гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что удушающий приём со стороны Нурмагомедова стал прекрасным финалом поединка.

Ранее Конор Макгрегор болезненно воспринял поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за чемпионский титул UFC в лёгком весе.

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