Нурмагомедов: посадите меня в тюрьму, если я сделал что-то неправильно
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После окончания боя Нурмагомедов перелез за ограждение октагона и устроил драку в зале. В итоге руководство UFC решило не давать россиянину пояс в целях безопасности.
«Я спокоен! Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Посадите меня в тюрьму, если я сделал что-то неправильно! Просто дайте мой пояс!» — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Нурмагомедову не вручили чемпионский пояс UFC после победы над Макгрегором.