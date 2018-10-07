Нурмагомедов: посадите меня в тюрьму, если я сделал что-то неправильно

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов призвал главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта принести чемпионский пояс после победы над ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов: посадите меня в тюрьму, если я сделал что-то неправильно
  • © AFP

После окончания боя Нурмагомедов перелез за ограждение октагона и устроил драку в зале. В итоге руководство UFC решило не давать россиянину пояс в целях безопасности.

«Я спокоен! Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Посадите меня в тюрьму, если я сделал что-то неправильно! Просто дайте мой пояс!» — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедову не вручили чемпионский пояс UFC после победы над Макгрегором. 

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