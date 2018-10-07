Нурмагомедов: посадите меня в тюрьму, если я сделал что-то неправильно

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов призвал главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта принести чемпионский пояс после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

После окончания боя Нурмагомедов перелез за ограждение октагона и устроил драку в зале. В итоге руководство UFC решило не давать россиянину пояс в целях безопасности.

«Я спокоен! Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Посадите меня в тюрьму, если я сделал что-то неправильно! Просто дайте мой пояс!» — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедову не вручили чемпионский пояс UFC после победы над Макгрегором.