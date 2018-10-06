«Бавария» потерпела разгромное поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии» в Бундеслиге

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Мюнхенская «Бавария» разгромно проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче седьмого тура немецкой Бундеслиги.
«Бавария» потерпела разгромное поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии» в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе «Боруссии» отличились Алассан Плеа, Ларс Штиндль и Патрик Херрман.

В следующем туре «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом», а «Боруссия» — с «Майнцем».

В других встречах Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одолела «Аугсбург» (4:3), а «Майнц» разошёлся миром с берлинской «Гертой» (0:0).

Ранее «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне Бундеслиги, уступив «Герте».

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