«Бавария» потерпела разгромное поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии» в Бундеслиге
- Reuters
Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В составе «Боруссии» отличились Алассан Плеа, Ларс Штиндль и Патрик Херрман.
В следующем туре «Бавария» сыграет с «Вольфсбургом», а «Боруссия» — с «Майнцем».
В других встречах Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одолела «Аугсбург» (4:3), а «Майнц» разошёлся миром с берлинской «Гертой» (0:0).
Ранее «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне Бундеслиги, уступив «Герте».