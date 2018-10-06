Волейболист «Зенита» Волков рассказал, почему сборная России не смогла выйти в полуфинал ЧМ-2018

Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков рассказал, что помешало сборной России по волейболу пробиться в полуфинал чемпионата мира 2018 года.

«Стечение обстоятельств. На самом деле, если бы парни дожали бразильцев на старте третьего группового этапа, всё могло бы сложиться иначе. Нужно было воспользоваться низким ростом связующего на линии. А так дали сопернику поднять голову и почувствовать уверенность. В итоге уступили в пяти партиях, потратили массу сил — как моральных, так и физических — и на следующий день были сами на себя не похожи, прежде всего эмоционально», — заявил Волков в интервью RT.

Ранее диагональный сборной России по волейболу Максим Михайлов прокомментировал поражение от национальной команды США в матче третьего группового этапа чемпионата мира.