Волейболист «Зенита» Волков рассказал, почему сборная России не смогла выйти в полуфинал ЧМ-2018

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Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков рассказал, что помешало сборной России по волейболу пробиться в полуфинал чемпионата мира 2018 года.
Волейболист «Зенита» Волков рассказал, почему сборная России не смогла выйти в полуфинал ЧМ-2018
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«Стечение обстоятельств. На самом деле, если бы парни дожали бразильцев на старте третьего группового этапа, всё могло бы сложиться иначе. Нужно было воспользоваться низким ростом связующего на линии. А так дали сопернику поднять голову и почувствовать уверенность. В итоге уступили в пяти партиях, потратили массу сил — как моральных, так и физических — и на следующий день были сами на себя не похожи, прежде всего эмоционально», — заявил Волков в интервью RT.

Ранее диагональный сборной России по волейболу Максим Михайлов прокомментировал поражение от национальной команды США в матче третьего группового этапа чемпионата мира.

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