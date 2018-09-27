Волейболист сборной России Михайлов прокомментировал поражение от США на чемпионате мира

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Диагональный сборной России по волейболу Максим Михайлов прокомментировал поражение от национальной команды США в матче третьего группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.
Волейболист сборной России Михайлов прокомментировал поражение от США на чемпионате мира
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«Соединённые Штаты по игре — одни из главных фаворитов. Сегодня мы показали игру лучше, чем вчера с Бразилией. К сожалению, даже этого не хватило для победы. Причины будем разбирать, сейчас тяжело сказать. Жизнь на этом не заканчивается. Я находился в игре, мне тяжело сейчас анализировать, что не получилось», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

Он также заявил, что теперь россияне намерены готовиться к Олимпийским играм.

«Мы были как единое целое. Собирались каждый день, разговаривали. Но единство было у всех команд. Нужно иметь что-то большее, чем единение и веру», — добавил Михайлов.

Ранее Россия проиграла США в матче ЧМ по волейболу и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

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