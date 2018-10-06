Экс-футболист сборной Франции заявил, что готов съесть двух крыс, если Зидан звонил наставнику МЮ Моуринью

Бывший нападающий сборной Франции по футболу Кристоф Дюгарри прокомментировал слухи о том, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может сместить с поста наставника английского «Манчестер Юнайтед» португальца Жозе Моуринью.

«Зидан не пойдёт работать в «Манчестер Юнайтед». Я уверен в этом», — приводит слова экс-спортсмена RMC Sport.

Он также заявил, что не верит в информацию о звонке Зидана португальскому специалисту. Согласно информации в английской прессе француз заявил Моуринью, что не станет устраивать бунт против него.

«Если он действительно звонил, то я готов съесть не одну, а сразу двух крыс. Отношения между ними никогда не были хорошими. Поэтому я не верю в это. Зидан сейчас в отпуске, Моуринью сам справляется со своей ситуацией», — добавил Дюгарри.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует подписать контракт с тренером «Тоттенхэма» Почеттино в случае отставки Моуринью.